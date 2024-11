Borsi a Salotto Puccini: "La sua musica fa parte della mia quotidianità"

VIAREGGIO

"Ho bisogno della musica di Puccini nella mia quotidianità", descrive così, il soprano Maria Luigia Borsi, il suo amore, e la sua passione per il Maestro. Un amore che l’ha vista calcare, durante la sua carriera, i palchi del mondo nei panni delle eroine Pucciniane, da Cio Cio San, Mimì, Magda, Liù a Tosca, Suor Angelica e Lauretta. E che la vedrà protagonista. nel viaggio pensato e organizzato per celebrare il compositore nel Mese Pucciniano, dell’appuntamento di questo pomeriggio, alle 17.30, alla Gamc, quando Maria Luigia Borsi racconterà il suo incontro con Puccini e le sue esperienze nei prestigiosi teatri del mondo, oltre che al Festival Puccini di Torre del Lago.

"Mi sento molto vicina a Puccini per la poesia che riscopro ogni volta che ascolto la sua musica. Ma Puccini va oltre, ti emoziona, ti entra in profondità. Ho bisogno della sua musica anche nella vita quotidiana", racconta Borsi, interprete non solo protagonista di grandi opere liriche, ma anche di attività nel sociale, con la Fondazione Arpa, e di manifestazioni benefiche insieme al Duo Baldo che propone nuovi modi di fruizione della musica classica, cameristica e lirica, e con cui è reduce da una tournée negli Stati Uniti, che, tra un racconto e l’altro, accompagnata al pianoforte da Elisa Montipò farà ascoltare le sue interpretazioni di alcune delle arie più famose della partitura pucciniana.