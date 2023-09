Borse lavoro a Forte dei Marmi: Riapre il bando per disoccupati

Raddoppiato il progetto borse lavoro, con l’apertura del secondo bando del 2023. A ciascun beneficiario (disoccupato) sarà garantita la copertura assicurativa e verrà riconosciuto un importo mensile di 400 euro, per un massimo di 6 mesi, anche non consecutivi. Le prestazioni di lavoro, che saranno pianificate dall’amministrazione comunale in base alle esigenze del territorio, comporteranno diverse attività, tra le quali lavori relativi alle piccole manutenzioni, lavori di emergenza di vario genere, lavori di solidarietà connessi a servizi di utilità sociale e servizi inerenti alle manifestazioni culturali ricreative, sportive e socio educative. L’impegno sarà di 20 ore settimanali, distribuite su un massimo di 6 giorni, domenica inclusa. "Anche grazie al riscontro positivo ottenuto in seguito al primo bando – afferma Duilio Maggi, consigliere delegato al sociale – l’amministrazione comunale ha deciso di raddoppiare l’intervento, emanando un secondo bando, aperto sia a coloro che hanno già partecipato a quello precedente, sia a persone nuove che vogliano candidarsi". Requisiti: età tra i 18 e i 67 anni, la residenza da almeno 5 anni nel Comune; Isee in corso di validità non superiore a 20mila euro; avere la cittadinanza italiana o di paesi dell’Unione Europea. Info sul sito del Comune o all’ufficio sociale 0584280221.