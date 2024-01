Boom di visitatori nei musei. Record ai Bozzetti con +226%

Il termometro dell’offerta culturale della Piccola Atene è fatto di aumenti a tre cifre accolti dal Comune come manna dal cielo. Lo dicono i dati forniti dalla direzione beni, istituzioni, attività culturali e sport della Regione in merito all’andamento dei visitatori nel corso del 2022. La crescita più consistente l’ha segnata il Museo dei bozzetti, al primo piano del Sant’Agostino, passato dai 12.662 visitatori del 2021 ai 41.396 del 2022, con un incremento record del 226%. Molto bene anche il museo archeologico “Bruno Antonucci”, al piano terra di Palazzo Moroni, che ha accolto 5.508 persone contro le 1.785 del 2021 (+208%). E così pure la casa natale di Giosuè Carducci, a Valdicastello, passata da 136 a 391 accessi (+187,5%), mentre il museo Barsanti, a Palazzo Panichi, nel 2022 ha registrato 571 ingressi contro i 257 dell’anno precedente (+122,2%).

"Non è solo un incremento che cancella definitivamente gli effetti disastrosi dell’emergenza Covid anche sul sistema cultura – sottolinea il sindaco con delega alla cultura Alberto Giovannetti – ma, per Pietrasanta, è una vera e propria esplosione. Che, ne siamo certi, non si fermerà qui, perché l’impegno e la passione dei nostri addetti è proseguita di grande slancio anche nel 2023 e proseguirà per il 2024. Dalle iniziative rivolte soprattutto ai più giovani fino alla promozione, l’attivà quotidiana di artisti e artigiani, la collaborazioni come quella con gli Uffizi di Firenze e i primi 40 anni del Museo dei bozzetti che festeggeremo proprio nel 2024".