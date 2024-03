Boom di truffe agli anziani: "Impariamo a difenderci"

FORTE DEI MARMI

Le truffe agli anziani e a persone sole e vulnerabili si consumano con telefonate o direttamente alla porta di casa. Un trend in pericolosa crescita, tanto che mercoledì prossimo alle 15.30 a Villa Bertelli l’Arma dei Carabinieri di Forte dei Marmi insieme al Comune ha organizzato un incontro propedeutico, a cui parteciperà anche il personale dell’Associazione Nazionale Carabinieri di Seravezza e Stazzema. "L’anziano che sopporta una truffa – afferma Duilio Maggi, consigliere alle politiche sociali – sopporta un doppio danno, quello economico e quello, più grave e difficile da superare, di natura psicologica". Nel corso dell’incontro, alla presenza dell’amministrazione comunale, il comandante della compagnia di Viareggio capitano Marco Colella ed il comandante di stazione, luogotenente Marco Romoli, sensibilizzeranno i partecipanti su come tutelarsi dai furti e dalle truffe, illustrando le modalità più diffuse (simulazioni sinistri stradali, truffe telefoniche, truffe mediante sms o email).

Quali sono gli stratagemmi più insidiosi messi in atto in Versilia? In particolare, per le chiamate ricevute dal telefono fisso, è emerso che i criminali si presentano come sedicenti avvocati o appartenenti alle forze dell’ordine e riferiscono di avere arrestato il figlio per un incidente stradale in cui affermano essere rimasta uccisa una bambina. Toccando la sfera più emotiva della vittima e pressandola con continue ed insistenti chiamate sia dal fisso che dal cellulare (numeri rilevati da internet o comunicati dalla stessa vittima), fanno arrivare al domicilio un loro complice, spesso un/una rassicurante giovane di bell’aspetto, che ritira soldi ed oro per poi darsi alla fuga. Un sodalizio ben organizzato con centralinisti collocati in una sede lontana e corrieri che, invece, gravitano in zona. Altra modalità rilevata sono i messaggini ricevuti sul proprio cellulare da un numero sconosciuto che avverte di essere tuo figlio e che sta comunicando da altro numero in quanto il suo è scarico, di trovarsi in un ufficio postale o polizia e di dover pagare urgentemente un verbale, chiedendo di caricargli la postapay. "Anche se sembra assurdo poter cadere in questi tranelli – avvertono i carabinieri - in realtà capita sempre più spesso che persone di una certa età rimangano vittime di questo ignobile reato proprio perché più sensibili e meno abituate all’utilizzo della tecnologia".