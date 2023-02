Boom delle cucine del Baccanale In via Coppino festa fino a domani

E finito il corso i figuranti sono scesi dai carri e sono andati lentamente e allegramente verso la via Coppino dove è andata in scena la terza serata del Baccanale. Un altra serata da incorniciare dopo il debutto di venerdì e l’incredibile bolgia del sabato sera con record di piatti preparati e sporzionati. Code incredibili alle casse e alle cucine pur di mangiare un risotto di mare o un frittino di pesce. Potenza di un rione che ha un fascino tutto suo e una forza d’attrazione incredibile.

In via Coppino si replica anche stasera e poi domani per il gran finale. Oggi alle 19 aprono le casse. Alle 20 animazione al Palapolpo con attività e giochi per bambini, con la partecipazione dell’associazione Balneari Alle 21 in via Coppino è il momento delle premiazioni: consegna del Trofeo “Beppe Bugia” per la maschera più originale. Consegna del riconoscimento di “Cavaliere della Repubblica di Darsena” a un personaggio di spicco del Carnevale.Nella serata la festa continua, con quattro punti musica, fino a mezzanotte.