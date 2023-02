Bonus prima infanzia, aiuti fino a 200 euro Ecco come ottenerlo

Un contributo una tantum dell’importo di 200 euro. È quanto prevede il “bonus prima infanzia“ istituito dall’amministrazione comunale per sostenere i nuclei familiari, specie quelli più in difficoltà a livello economico. L’iniziativa, curata dai servizi sociali, avverrà mediante la raccolta delle domande da presentarsi secondo il modello disponibile sul sito del Comune e sulla base di determinati requisiti e relative modalità di erogazione: nuovi nati o adottati i cui genitori risultino residenti e in possesso di un’Isee non superiore a 36mila euro, ammissione al bonus entro il compimento di un anno del bambino, verifica del possesso dei requisiti e pagamento del contributo mediante liquidazioni a cadenza mensile o appena si raggiunga il numero di almeno quattro domande.