Bonus dedicato ai ’Nuovi nati’. Domande entro il 10 aprile

Entro il 10 aprile i cittadini residenti nel Comune potranno presentare domanda per l’accesso al Bonus Nuovi Nati. Si tratta di un contributo economico “una tantum” varato dall’amministrazione comunale da erogarsi per ogni nascita o adozione avvenuta nel periodo dal 1 gennaio 2023 al 31 dicembre 2023. Il sostegno economico va ad affiancarsi all’iniziativa in atto già moltissimi anni del kit riservato ai nuovi nati, contenente prodotti dedicati alla cura del bebè e delle neo mamme offerti in collaborazione con l’azienda Multiservizi e le farmacie comunali. Agli aventi diritto sarà erogato un bonus di importo pari ad 500 euro in presenza di un valore Isee ordinario o corrente inferiore a 20mila euro; un bonus di 250 in presenza di un valore Isee tra 20.000,01 e 30.000; di 150 in presenza di un Isee tra 30.000,01 e 40.000. L’erogazione del bonus è vincolata alla regolarità nel versamento delle imposte e tasse locali (imu, tasi, tosap, canone unico, tari e qualsiasi altro tributo ed entrata patrimoniale) nel periodo compreso tra il 2018 e il 2023. Il bonus è cumulabile con ogni altro beneficio previsto.