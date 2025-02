Bonifica alle ex miniere. Pd: "Incontro pubblico"

A parte la casa natale di Giosuè Carducci, quando si parla di Valdicastello nove su dieci c’è di mezzo qualche problema ambientale. Che sia il tallio, emergenza che ha da poco tagliato il traguardo del decennale, o le ex miniere "Edem", fino al torrente Baccatoio che si colora di rosso a causa del ferro e di altri metalli pesanti, basta pigiare il tasto "ambiente" e si mobilitano un po’ tutti. L’ultimo, in ordine di tempo, è il Pd con la richiesta all’amministrazione comunale di un incontro pubblico al Cro per fare chiarezza sull’intervento di bonifica al sito di Rezzaio, più o meno al centro della frazione.

La richiesta, inviata dal gruppo consiliare e dall’Unione comunale dei dem, è il seguito del sopralluogo effettuato nella giornata di lunedì dalla capogruppo Irene Tarabella insieme ad alcuni rappresentanti del "Comitato tallio Valdicastello" alla presenza anche del responsabile dei lavori e dei tecnici che seguono le operazioni di bonifica. "Durante il sopralluopgo di lunedì – scrivono i dem – è emersa la necessità, da parte della comunità paesana, di avere chiarimenti e di essere coinvolta nel percorso di bonifica. Vista la piena disponibilità dei tecnici e dato che si tratta del quarto intervento in meno di 10 anni, questa volta da 1,5 milioni di euro finanziati dal Pnrr da aggiungersi alle decine di migliaia di euro già impiegate negli anni passati, si richiede l’organizzazione di un incontro pubblico al Cro di Valdicastello o in un’altra sede ritenuta opportuna".

Vista l’importanza dell’argomento, secondo il Pd sarebbe opportuno che l’amministrazione comunale convochi l’incontro il prima possibile. "Ci auguriamo di ricevere una risposta in tempi brevi – concludono infatti – possibilmente entro la fine del mese di febbraio. Chiediamo all’amministrazione comunale di comprendere la necessità di condivisione e trasparenza nei confronti degli abitanti di una frazione molto provata a livello ambientale".