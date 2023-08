Bon ton in riva al mare Il libro del marchese

VIAREGGIO

C’è un bon ton anche vacanziero. Le istruzioni su come vivere con stile anche nei momenti di relax sono contenute nel pluripremiato romanzo-formativo, scritto dal marchese Emilio della Fontanazza "Il Palcoscenico della Marchesa - Una chic delle buone maniere" edito da OpenOne di Pietrasanta. Un volume – in parte autobiografico – che ha già conquistato tantissimi lettori in tutto il mondo (sta per essere tradotto in più lingue) e a Barcellona, su proposta della Real Casa di Spagna, l’autore ha ricevuto la Gran Croce al Premio Umanitario, prestigioso riconoscimento già ottenuto da italiani illustri come Rita Levi Montalcini per la scienza ed Umberto Agnelli per l’industria. Il libro è stato inoltre presentato nella Sala stampa della Camera dei Deputati rientrando nel fuori concorso del Premio Bancarella. Attraverso le avventure (e disavventure) dell’elegante marchesa c’è un excursus di ’istruzioni sulle buone maniere’ attraverso anche racconti dei soggiorni verisliesi.

"La spiaggia può sembrare il luogo per eccellenza della libertà assoluta – racconta Emilio della Fontanazza – ma anche sotto l’ombrellone ci sono delle accortezze di bon ton: in primis è d’obbligo dare il buongiorno appena si arriva allo stabilimento balneare. A tutti e senza distinzioni. Evitare di mangiare sotto l’ombrellone ma farsi indicare l’apposito spazio riservato, e niente rumori dalle 13 alle 16, ore dedite al riposo pomeridiano. Si gioca anche a pallone ma se ci sono spazi dedicati ed è possibile invitare gli amici sotto la tenda senza eccedere nel numero e con l’accortezza di riferirlo per tempo al titolare dello stabilimento. Se la spiaggia ha la piscina i genitori sono tenuti a vigilare sui figli, e non a ’parcheggiarli’ nella vasca, evitando schizzi e disturbo a chi prende il sole. Ricordarsi poi che la cuffia in questo caso non è un’opzione". La raccomandazione ’principe’ è di avere sempre parole gentili nei confronti di tutto il personale, dalle signore delle pulizie ai bagnini pronti a intervenire in caso di necessità. "Le cabine non sono cantine – rimarca l’autore – ma vanno utilizzate per cambiarsi e per lasciare gli oggetti da utilizzare in spiaggia. A fine stagione o al termine del soggiorno non dimentichiamo la mancia per tutti coloro che hanno reso il nostro soggiorno più gradevole".

Fra.Na.