Bolkestein, 4 mesi per la mappatura: "Positivo il confronto con l’Europa"

"In un contesto contraddistinto da un quadro giurisprudenziale incerto e frammentato, appare essenziale che il riordino dellle concessioni balneari sia preceduto dal completamento dell’attività istruttoria sulla scarsità della risorsa. In tale prospettiva, appare essenziale proseguire, nel quadro di una costante e trasparente interlocuzione con la Commissione europea e in collaborazione con gli enti territoriali, l’attività di definizione dei criteri tecnici per la determinazione della sussistenza della scarsità della risorsa naturale, nella consapevolezza che solo sulla base degli esiti di tale ricognizione, in accordo con la Commissione europea e gli enti territoriali, sarà possibile riordinare in maniera organica e strutturale il settore". Nelle parole del governo, messe nere su bianco in una risposta ufficiale recapitata alla Commissione Europea, un segnale che i balneari versiliesi provano a considerare positivo nell’annosa vicenda delle concessioni demaniali sulle quali pende l’applicazione della direttiva Bolkestein.

Ad interpretare questi segnali è Cristiano Pezzini, già presidente del Consorzio Marina di Levante e da poco nuovo vicepresidente regionale del sindacato di categoria Fiba Confesercenti. "L’accertamento della scarsità della risorsa demanio costituisce il presupposto per la corretta applicazione della Bolkestein, così come chiarito dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea – spiega Pezzini –. Per questo è fondamentale che l’Italia completi al meglio la mappatura. Consideriamo, quindi, apprezzabile la risposta del governo alla Commissione nella quale si fa riferimento anche ad una interlocuzione proficua ma crediamo anche celere".

Sono quattro i mesi che il governo si è preso con la Commissione Europea per concludere un primo confronto in merito alla determinazione dei criteri per la verifica della scarsità della risorsa e ai relativi indirizzi di riordino del settore. "Da mesi – prosegue Pezzini – stiamo chiedendo interventi legislativi o amministrativi chiarificatori che, proprio alla luce di questo dialogo aperto con l’Europa, impediscano provvedimenti dei Comuni in danno alle aziende attualmente operanti che ne garantiscano l’operatività per non privare le località turistiche costiere dei servizi per la balneazione". "A livello locale – conclude il vicepresidente di Fipa – stiamo lavorando per mettere in campo e affinare strumenti, già esistenti, che possano dare certezze agli imprenditori balneari. Il governo deve fare poi la sua parte nei tempi che ha annunciato".