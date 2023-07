Bohème, nervi ancora a fior di pelle Veronesi: "È una purga staliniana"

di Martina Del Chicca

Sulle rive di Torre del Lago prosegue la “guerra fredda“ tra il maestro Alberto Veronesi e la Fondazione Festival Pucciniano scatenata dalla “gelida manfrina“ che ha lasciato di ghiaccio il pubblico della prima di Bohème. Cioè la sera in cui il maestro Veronesi (per chi ancora non lo sapesse) si è presentato sul podio dell’orchestra con gli occhi bendati per "non vedere le scene" ispirate al Maggio Frencese che caratterizzano l’allestimento del regista Christophe Gayral e le scenografia di Christophe Ouvrard. Contestazione che è costata a Veronesi il licenziamento, già contestata dal maestro che oggi si dichiara vettima di una "purga staliniana" e che usa parole al vetriolo contro il Festival Puccini. Il 28 luglio, alla vigilia della prossima Bohème, ci sarà una prova straordinaria alla presenza del nuovo direttore Manlio Benzi, nominato al posto di Veronesi, con quest’ultimo che spara a zero sulla Fondazione.

"Il Festival – dice – ha convocato una prova straordinaria, impiegando soldi e risorse dello Stato, con tanto di coro, orchestra, banda, cantanti e comparse, per realizzare una vera e propria purga staliniana. Prendo atto che a Torre del Lago si è inaugurato un modello di gestione teatrale schierato e intransigente, sul modello della politica culturale di Andrei Zdanov, storico censore della politica culturale sovietica. Rimango fermamente convinto delle mie azioni e condanno la deriva ideologica della Fondazione".

La quale, però, smentisce nel modo più categorico che le normali prove musicali e di assestamento comportino un aggravio di costo. "La prova fissata con il cast de la Bohème – si legge in una nota ufficiale – non comporterà per la Fondazione alcun costo, essendo tutto il personale e gli artisti coinvolti già in forza alla Fondazione. Le prove di assestamento alla vigilia di una recita sono previste quando questa è temporalmente distante da quella precedente, soprattutto quando si è costretti a dover sostituire il direttore. Diffidiamo quindi Veronesi dal divulgare notizie prive di fondamento e lesive dell’immagine della Fondazione e del Festival. La prova musicale al pianoforte del 28 luglio – conclude la Fondazione – coinvolgerà i soli cantanti, mentre l’assestamento del 29 luglio la sola orchestra".