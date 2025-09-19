Bocciate le moto d’acqua: "Pesanti e inadeguate". Spaccatura tra i bagnini

"No" alla moto d’acqua per soccorrere i bagnanti. La proposta lanciata nell’edizione di ieri dai bagnini di tre stabilimenti (Adua, Primavera e Desy) viene infatti bocciata. A partire dagli "Avengers del Tonfano", gruppo di bagnini composto da Iacopo Torcigliani e Vincenzo Appella (Mediterraneo), Marco e Tommaso Corfini (Luciano), Paolo Chellini (Battelli), Raffaello Felaco (Costa Azzurra), Alessandro Giannotti (Marzocco) e Paolo Bonuccelli (Internazionale).

"Le moto – dicono – per il nostro mare non vanno bene. Si utilizzano con onde molto più alte ma lunghe. Al limite si può pensare a una moto ogni tot bagni, ad esempio ogni 300 metri e da usare quando il mare è proibitivo, ma il ’patìno’ resta il numero uno. Anche perché se vanno soccorse più persone, specie sotto choc o incoscienti, la moto che farebbe? Oltretutto è molto pericolosa nel nostro mare, tipo a luglio o agosto in un mare pieno di bagnanti, di persone che prendono le onde e possono essere sott’acqua. E per uscire non si può fermare una moto come un ’patìno’: se sbuca fuori una persona non c’è il freno, si può solo staccare la massa battente per fermare il motore. L’impressione – concludono – è che si si cerchi un’evoluzione non necessaria e nemmeno utile: servono persone preparate e ’patìni’ buoni, basterebbe cambiare quelli vecchi e in cattivo stato". Gli "Avengers" dissentono anche sulla critica al calendario per la sorveglianza: "Ma quale ’deserto’: mercoledì un signore che faceva le arselle è stato tratto in salvo per un piccolo malore".

Da parte sua Francesco Verona, presidente del Consorzio mare Versilia, ricorda che le richieste dei quattro bagnini (moto d’acqua e ritorno della sorveglianza all’orario 9,30-18,30 anziché l’attuale 9-19) vengono prese a Roma e non in Versilia: "Accogliamo con piacere questo cambiamento radicale, ma deve essere discusso a livello nazionale nel rispetto delle ordinanze e delle reali esigenze del turismo. La nuova ordinanza ha cambiato il modo di intendere il salvamento, ma necessiterebbe di una revisione dopo questa prima stagione. Le moto? Molto meglio le tavole. Per la moto ci vuole la patente nautica e il corso per il pilota e per l’assistente. Inoltre pesa più di un ’patìno’ e per metterla in acqua bisogna essere in due: vista l’attuale carenza di bagnini complicherebbe le cose ancora di più".

Daniele Masseglia