Blues Festival Sette giorni a tutta musica

Una settimana di concerti, spettacoli teatrali e proiezioni cinematografiche. Il Seravezza Blues Festival si svolgerà in 7 serate consecutive, da lunedì 17 a domenica 23 luglio, e sarà un inedito assoluto: un format rinnovato per assicurare la piena continuità tra i moltissimi eventi che animeranno la kermesse internazionale organizzata dall’associazione culturale Alexandre Mattei. Il Parco di Palazzo Mediceo ospiterà lo show dedicato a Bob Dylan (giovedì 20) e i concerti dei grandi nomi del blues: i The Cinelli Brothers (sabato 22) e Lachy Doley (domenica 23) saranno gli headliner di una line-up che coinvolgerà ben 20 gruppi, compresi i finalisti del contest “Road to Seravezza Blues” (venerdì 21). La rassegna “Il cinema del Diavolo”, curata dal regista Stefano Leone e prevista da lunedì 17 a mercoledì 19 luglio alle Scuderie Granducali con la proiezione di film a tema, farà da ideale prologo alla manifestazione. La programmazione del Blues Festival sarà inaugurata, giovedì 20, dallo show “Un uomo chiamato Bob Dylan”, portato in scena da Ezio Guaitamacchi, Davide Van De Sfroos, Andrea Mirò e Brunella Boschetti. La serata del venerdì sarà riservata, come di consueto, alla finale del contest “Road to Seravezza Blues” condotta dallo “zio Rock” Daniele Sabatti: sul palco si sfideranno le 8 band che hanno superato una fase di selezione senza eguali nella storia del Festival. Domenica 23 il gran finale con Lachy Doley, musicista e cantautore australiano da tempo definito “Il Jimi Hendrix delle tastiere”. Per l’intera durata della rassegna sarà aperto il Blues Village, un’area espositiva di 3mila metri quadri con stand nei quali si potranno degustare prodotti di qualità e la mostra-mercato dedicata alla liuteria, con spazi espositivi e di vendita di strumenti musicali.