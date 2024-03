Blues Festival 2024. Via alle candidature Disponibile su tutte le piattaforme streaming The Fancy Blues Compilation Vol.2, album con brani dei finalisti del contest Road To Seravezza Blues 2023. Il Seravezza Blues Festival si terrà a Palazzo Mediceo dal 18 al 21 luglio, preceduto dalla rassegna Il Cinema del Diavolo. Aperte le candidature per il Road To Seravezza Blues Contest 2024.