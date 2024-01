Blitz notturno dei ladri negli uffici comunali

Blitz notturno dei ladri all’interno negli uffici comunali. Ignoti infatti si sono introdotti nella palazzina di via Giglioli in Vaiana (scavalcando il cancello e forzando la porta a vetri con maniglione antipanico) dove sono ospitati gli uffici urbanistica ed edilizia, oltre al servizio distaccato della polizia municipale. Con una vera e propria scorribanda hanno messo a soqquadro tutto il piano terra dove si trovano gli uffici dell’urbanistica, rubando gli spiccioli dai cassetti e spaccando la macchinetta automatica delle bevande per prendere i soldi nella cassa. Hanno frugato in ogni angolo forse alla ricerca di qualche oggetto di maggior valore. Magro infatti il bottino che, pare, ammonti a poche decine di euro. La scoperta è stata fatta solo ier imattina – pare che l’immobile non sia infatti dotato di impianto di allarme e neppure di sistema di video sorveglianza – dai dipendenti comunali che, entrando al lavoro, hanno potuto prendere atto del passaggio dei ladri. Oltre al furto di denaro, è stata spaccata una delle porte interne degli uffici che è stata subito riparata in giornata. L’episodio evidenzia comunque la necessità di mettere maggiormente in sicurezza l’edificio.

Fra.Na.