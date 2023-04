Blitz della Finanza Denunciate tre imprese Evadevano il Fisco lavorando sugli yacht

Piccole ditte artigiane che macinavano lavori di imbiancatura, falegnameria o lucidatura di yacht. Senza presentare però alcuna denuncia dei redditi. Sono stati così denunciati 5 amministratori di 3 imprese del distretto della nautica risultate totalmente inadempienti col fisco; è scattato inoltre il sequestro per circa 500mila euro tra contanti, quote societarie e un’abitazione privata a Viareggio. E’ il risultato delle indagini avviate dal finanzieri del Comando Provinciale di Lucca, nell’ambito delle attività a tutela del distretto della nautica volte ad intercettare le diverse forme di illegalità che possano metterne in pericolo la stabilità e lo sviluppo. Ad indirizzare le fiamme gialle sono stati gli alert di pericolosità fiscale emersi da un incrocio di informazioni inserite nelle banche dati quali i brevi cicli aziendali (con aperture e chiusure delle attività nell’arco di un paio di anni), l’omessa presentazione delle prescritte dichiarazioni e il mancato versamento delle imposte, nonché l’amministrazione occulta ad opera delle medesime persone fisiche.

Così i finanzieri di Viareggio hanno concluso articolati e coordinati servizi di polizia economico - finanziaria che hanno portato a intercettare tre diverse imprese (due ditte individuali e una società) attive nel settore del refittiing e della manutenzione di yacht e imbarcazioni di lusso, che hanno operato, per anni, in totale evasione d’imposta, risultando, di fatto, sconosciute al Fisco per non aver mai presentato le dichiarazioni fiscali. Le ditte, con sede in Viareggio e Lido di Camaiore, sono risultate riconducibili a 2 soggetti italiani e a 3 di origine rumena che sono stati denunciati per omessa dichiarazione. Nei loro confronti è scattata la misura cautelare patrimoniale a ristoro delle somme indebitamente sottratte all’Erario e, quindi, alla collettività. Il Gip ha infatti emesso tre distinti provvedimenti di sequestro preventivo, anche per equivalente, nei confronti dei responsabili, poi eseguiti, nei giorni scorsi, dai militari: si tratta di un immobile, somme di denaro e quote societarie, per un totale di 448mila 847 euro. "L’azione delle Fiamme Gialle – evidenzia il comandante di Viareggio, Matteo Giardi – testimonia, ancora una volta lo sforzo continuo volto al contrasto ad ogni tipo di illegalità economico-finanziaria, con particolare riferimento all’evasione fiscale che costituisce un grave ostacolo allo sviluppo economico, distorcendo la leale concorrenza tra imprese e penalizzando quelle sane a vantaggio di quelle illegali. L’obiettivo è infatti quello di tutelare le imprese che operano nelle regole, monitorando una filiera produttiva di cantieri che è immensa, tra appalti e subappalti".

Francesca Navari