Blitz dei carabinieri Ricercato per rapina si nascondeva a Camaiore

Per sfuggire alla giustizia nel suo Paese d’origine, aveva provato a ricostruirsi una vita in Italia. Qui in Versilia, a Camaiore per l’esattezza, dove abitava. Ma quando fai qualcosa di sbagliato nella vita, le conseguenze, alla fine, le paghi sempre. Anche se provi a rigare dritto, anche se provi a lavorare seriamente e a ricominciare da capo. Ed è così che si sono aperte ieri le porte del carcere per un giovane moldavo, la cui vita di oggi probabilmente è irreprensibile, ma che non ha potuto cancellare con un colpo di spugna quella di ieri in Moldavia. Dove si era reso responsabile di una rapina e di altre reati quali le lesioni personali e persino la guida in stato di ebbrezza. Poi la fuga dal suo paese per lasciarsi alle spalle il suo burrascoso passato, senza immaginare che quel passato sarebbe tornato a bussare alla sua porta.

A ricordargli quel passato sono stati i carabinieri del Nucleo Investigativo di Lucca che lo hanno hanno arrestato dopo averlo individuato in un’abitazione di Camaiore, dove aveva preso la residenza. a lui hanno mostrato il mandato di cattura europeo emesso dal suo Stato di origine. L’uomo, ricercato da tempo in tutta Europa per i reati di cui si diceva, si era reso irreperibile allo Stato di origine, nascondendosi a Camaiore. Dove aveva ricominciato una nuova vita come operaio. Un insospettabile per i vicini e per quanti lo avevano conosciuto proprio nel suo nuovo ambiente di lavoro, un cantiere in provincia di Massa.

L’attività investigativa dei militari, in collaborazione con il Servizio di Cooperazione Internazionale, ha consentito d’individuare l’abitazione in cui il ricercato si nascondeva senza regolare contratto d’affitto e con un’attività lavorativa in provincia di Massa. L’uomo, da mesi ormai, aveva fatto perdere le proprie tracce limitando gli spostamenti solo per recarsi al lavoro in un cantiere in provincia di Massa.

A fine operazione, l’uomo è stato tradotto presso la casa circondariale di Lucca. a disposizione del magistrato.