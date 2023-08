Blitz dei carabinieri in Pineta Maltrattava la madre: in carcere

Intensa attività dei carabinieri. I militari viareggini hanno arrestato un 52enne del Salento, già sottoposto alla misura dei domiciliari, che si era allontanato dalla propria abitazione. Un’ordinanza di custodia cautelare in carcere è stata eseguita dagli uomini della stazione di Camaiore, nei confronti di un camaiorese di 33 anni già sottoposto ai domiciliari a seguito dei maltrattamenti nei confronti della madre e precedentemente tratto in arresto per evasione. Il monitoraggio della pineta di ponente di Viareggio, in sinergia con i militari della compagnia di intervento operativo del 6° battaglione Carabinieri “Toscana”, ha consentito di identificare un 34enne marocchino, denunciato per inosservanza delle norme in materia di immigrazione. A Lido bloccata una viareggina di 59 anni, ritenuta la presunta autrice di un furto in abitazione a Camaiore. Inoltre, a seguito del tentativo di furto di una bici all’interno della pineta di ponente, nei pressi della stazione ferroviaria è stato fermato e denunciato un albanese di 41 anni, pluripregiudicato.