Blackout e pericoli. Strettoia alza la voce

Luce che è saltata anche in assenza di pioggia, fermate degli autobus immerse nelle tenebre a causa del blackout e tutt’altro che sicure essendo attaccate al muro e con un sottile e quasi invisibile marciapiede al servizio dei viaggiatori, in primis studenti. Succede ancora una volta a Strettoia, con gli abitanti che sono tornati alla carica tempestando di mail l’Urp del Comune. "Ci tocca aspettare in queste condizioni l’unico bus che passa in tutta la giornata – scrive Graziano Ruberti – ma tutto ciò non interessa a nessuno da 25 anni. Paghiamo le tasse e vogliamo investimenti. Il Comune pensa alle copie dei Bronzi di Riace da mettere in fondo al mare, ma a noi cittadini non dà la luce. Da troppo tempo va avanti questo problema, in Toscanastiamo scrivendo a tutti, ma nessuno interviene. Nemmeno il Pd, che è all’opposizione. A Strettoia – conclude – si fanno tutti vedere dieci giorni prima delle elezioni, facendo aperitivi. Non capiscono che in questo modo non vinceranno mai".