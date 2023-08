Bivacchi sotto il pontile Il Nimbus vuole la security "I balneari ci supportino"

Tende e bivacchi sotto il pontile di Tonfano, barbecue di notte e sporcizia ovunque alla spiaggia libera di Motrone. Oltre a un buon numero di turisti, a Marina il Ferragosto ha portato anche scene di degrado poi sfociate in lamentele e proteste. Come quelle dei gestori del “Kevin beach“ di Motrone, costretti a fare gli straordinari per restituire decoro a una zona usata da gruppi di giovani per improvvisate grigliate sotto le stelle. Gli effetti sono emersi all’indomani, con la spiaggia piena di cenere, legno, carbone e altri rifiuti, oltre ai lettini trovati pieni di bottiglie di alcolici – comprate altrove e poi consumate in spiaggia, come tengono a specificare i gestori – insieme a sacchetti, bicchieri, fazzoletti e un quantitativo di oggetti che ha richiesto ore di lavoro.

Che dire poi del sottopontile, specie lato battigia, tra tende montate per bivacchi notturni e schiamazzi di giorno con musica alta nonostante l’ordinanza comunale del giugno 2011 vieti queste attività. Balneari e bagnanti delle zone confinanti hanno chiesto più volte l’intervento delle forze dell’ordine. Con il “Nimbus surfing club“, che ha in concessione l’area come centro di formazione della Federazione italiana surf, che rivolge un appello al Consorzio mare Versilia vista l’intenzione di ricorrere a un servizio di vigilanza. "Il nostro impegno – sottolinea il presidente del ’Nimbus’ Giovanni Briganti – è sotto gli occhi di tutti. Dopo oltre 10 anni di disagio e degrado sotto il pontile, c’è voluto un lavoro lungo e complesso ma stiamo sempre più migliorando la qualità del servizio, supportati dal Comune e in particolare dall’assessore Andrea Cosci che ci ha sempre espresso la sua vicinanza. Chiaramente è stato difficile mantenere ordine facendo affidamento solo sui volontari. Pertanto, come soluzione, chiedo al presidente dei balneari Francesco Verona, come gesto di responsabilità nei confronti dei cittadini, di erogare un piccolo contributo per pagare un addetto alla sorveglianza e supportarci nella riqualificazione di uno spazio abbandonato per anni, da sempre pessimo biglietto da visita per la nostra comunità prima del nostro arrivo. La nostra vocazione è sempre stata riqualificare i luoghi abbandonati: 30 anni fa avvenne con l’ex colonia Laveno, usata come spiaggia libera, vorremmo fare altrettanto al pontile con il supporto di balneari e, magari, albergatori".

Daniele Masseglia