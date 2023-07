Binomio sport e turismo Un mini villaggio olimpico animerà il bagno Flora

Quando si parla di turismo lo sport può recitare la sua parte. Lo abbiamo viso con il Giro d’Italia e con altre recenti manifestazioni. Ora tocca al beach soccer. In questa fine settimana e fino al 3 agosto, infatti, per la prima volta Viareggio ospiterà la Final Eight di serie A di beach soccer e anche la finale scudetto femminile, la Final Four del campionato under 20 e i playoff della poule Promozione e di serie B maschili. Non era mai accaduto che le fasi finali di tutte le competizioni si giocassero in un’unica località. Ed è stata scelta Viareggio al beac stadium (ingresso libero) allestito al bagno Flora. Insomma un movimento importante di atleti, dirigenti e tifosi che avranno benefici effetti sull’economia locale: riempiranno gli alberghi e i ristoranti, prenderanno d’assalto bar, gelaterie e pizzerie. E magari acquisteranno anche qualcosa nei negosi. Insomma tutte le categorie economiche ne potranno beneficiare. Con tanto di ribalta televisiva perché le partitesaranno trasmesse su Dazn.

E così per una settimana, da venerdì a giovedì 3 agosto, Viareggio sarà la capitale del beach soccer. E poi, dal 4 al 10 agosto, spazio alla diciottesima edizione del memorial “Matteo Valenti”, ideale epilogo di una stagione mai così intensa.

"Avere la possibilità di ospitare per la prima volta tutte le fasi finali dei campionati di beach soccer è un motivo di orgoglio – sottolinea il presidente della Farmaè Viareggio Massimo Moretti – Questo mega-evento assicurerà un ritorno d’immagine di assoluto rilievo non solo alla nostra società ma anche alla città: l’amministrazione comunale ci ha dato una grossa mano, in particolare l’assessore allo sport Rodolfo Salemi".