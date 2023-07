Bimbo morso dal cane L’appello di “Nati Liberi“ "Evitare sovraffollamenti"

di Daniele Masseglia

Se ci saranno le condizioni, il Comune emetterà al più presto un’ordinanza per vietare che i cani vadano in mare dalle 9 alle 19. Erano stati i balneari a sollecitare l’amministrazione dopo il caso del bambino morso da un cane – l’animale stava riportando a riva la pallina lanciata dal suo padrone – mentre stava facendo il bagno lo scorso fine settimana a Tonfano. La categoria si è detta infatti preoccupata per la tempistica del nuovo regolamento che disciplinerà l’accesso dei cani in spiaggia in quanto l’ordine del giorno è atteso in consiglio comunale soltanto tra un mese, a stagione quasi conclusa. Da qui la richiesta di un’ordinanza urgente e straordinaria per scongiurare il ripetersi di episodi simili. Non solo per il graduale aumento dei turisti a Marina, ma anche per l’alta percentuale di stabilimenti balneari (49 su 107) che consentono l’accesso in spiaggia agli amici a quattro zampe. "Ci consulteremo anche con il comando di polizia municipale – risponde il sindaco Alberto Giovannetti – e agiremo in base a quel che si potrà fare dal punto di vista tecnico. Al momento, quindi, non posso dire con certezza se emetterò o meno l’ordinanza. Ma se ci saranno le condizioni valuteremo questa opzione per tamponare la situazione sollevata dal Consorzio mare Versilia".

Quanto avvenuto a Tonfano, in particolare l’esasperazione manifestata dai balneari, vede intervenire l’associazione “Nati Liberi“, che da tanti anni gestisce il rifugio per cani alla Saponiera. "Talvolta, in estate – scrive la presidente Michela Bertolozzi – il sovraffollamento degli stabilimenti balneari impedisce sia ai padroni dei cani che ai genitori dei bambini di esercitare il controllo sufficiente a evitare che accadano episodi del genere. Si dà per scontato che il cane che gioca in acqua in mezzo ai bambini sia mansueto, ma può capitare che giustamente non gradisca interferenze mentre rincorre la sua pallina. Non ci sono colpe ed è un errore drammatizzare, perché nella maggior parte dei casi cani e bambini possono giocare tranquillamente, nel rispetto reciproco". Quanto alle contromisure, anche Bertolozzi auspica che Pietrasanta si allinei a quei comuni che già da tempo hanno istituito una fascia oraria ben definita: "Non entro nel merito della questione ’politica’, ma quello che posso fare è ricordare che si dovrebbe evitare di andare in spiaggia con gli amici a quattro zampe quando è troppo caldo e afoso, con la sabbia rovente. In alcuni comuni, come a Camaiore – conclude – è in vigore da tempo il divieto di balneazione dei cani dopo le 9 di mattina e fino alle 19 di sera. Mi piace interpretarlo come una tutela anche per i cani, perché è ovvio che stanno meglio sia quando non c’è troppa confusione sia quando la temperatura è più fresca".