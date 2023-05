Bimbi ai centri estivi da 3 a 6 anni Già possibile presentare domanda

L’Amministrazione comunale organizza a titolo gratuito, durante i mesi di luglio ed agosto, il servizio del “Centro Ricreativo Estivo 2023 - 36 anni” rivolto ai bambini e alle bambine che frequentano le scuole dell’infanzia comunali e statali del Comune. L’attività è prevista dal 5 luglio al 25 agosto, dal lunedì al venerdì con orario 7.45- 13.15 (ingresso 7.45-9 e uscita 12-13.15). Le strutture coinvolte sono la “Basalari”; “L’Aquilone“; “L. e L. Piagentini“ e “Borgo“ di Torre del Lago. Per i bimbi già iscritti i moduli di iscrizione sono a disposizione alle varie scuole di appartenenza dove possono essere ritirati e, una volta compilati, riconsegnati direttamente alle insegnanti del plesso. Per tutti gli altri, i moduli possono essere ritirati all’Urp, nel palazzo Municipale, o scaricati dalla Rete Civica: www.comune.viareggio.lu.it nella pagina “Scuola e servizi per l’infanzia”. Le domande devono essere consegnate entro le 12 del 19 maggio all’Ufficio Protocollo del Comune o tramite

Pec all’indirizzo [email protected]