Bilancio "Inattendibile come in passato"

"Il bilancio della giunta Barsotti è inattendibile come quelli che hanno causato il dissesto". L’allarme arriva dal capogruppo di Fratelli d’Italia, l’ex sindaco Alberto Coluccini, e dalla consigliera Michela Dell’Innocenti. "Le irregolarità formali sono anche sostanziali – spiegano – e soprattutto gravi. Il bilancio, approvato in giunta solo il 24 marzo grazie alle proroghe concesse, ha ottenuto il parere dei revisori dimissionari a tempo di record, il 25 marzo. Talvolta, però, viene riportata la data del 23 marzo, quando il bilancio non era ancora stato approvato. Non è un documento redatto solo con sciatteria, ma viziato e inattendibile. I documenti disponibili si contraddicono".

Secondo Coluccini e Dell’Innocenti, dunque, "è necessario e doveroso un nuovo parere dei revisori, dove ci sia la certezza che quanto è scritto nei documenti sia la verità e ci sia stato il tempo congruo per il dovuto controllo sulla veridicità e conformità dei numeri messi a bilancio prima di procedere all’approvazione in consiglio. Siamo di fronte a una giunta che ancora una volta si è rifatta per tempo solo sulla propaganda", concludono Coluccini e Dell’Innocenti.