Bilancio in buona salute Soddisfatto il sindaco "Risultati mai raggiunti"

Cassa positiva, tempi di pagamento dimezzati, più investimenti. E’ la sintesi che traccia con orgoglio il sindaco di Stazzema dopo l’approvazione del rendiconto del Comune "con una chiusura positiva sulla gestione amministrativa, con tutti gli indici migliorati e i tempi di pagamento dimezzati". Verona evidenzia poi di aver raggiungo un obiettivo che nessuno dei suoi predecessori è riuscito a concludere: realizzare il collegamento Farnocchia-Sant’Anna.

"Ormai da 10 anni la cassa chiude in positivo – rimarca il primo cittadino Maurizio Verona – e il grado di centrare le previsioni di bilancio è molto elevato. Si sta migliorando anche sulla manutenzione ordinaria del territorio con l’ambizione di raddoppiare l’investimento in questo anno. Siamo impegnati anche sui Pnrr nonostante un governo che non è in grado di gestire la partita. Solo per le scuole per il momento abbiamo messo in campo oltre 2 milioni e mezzo di euro tra Pontestazzemese e Mulina e finalmente arrivano le risorse per la difesa del suolo. Ricordo che abbiamo completato l’intervento a Gallena, a Pruno solo parzialmente perchè ancora manca la parte della viabilità, ma siamo in attesa del decreto per poter giungere al termine anche di questo traguardo. Adesso è la volta di Pomezzana: per il fosso ci hanno assegnato le risorse e stiamo investendo anche nel ripristino di servizi importanti come l’apertura dello sportello lavoro all’interno del municipio , la Biblioteca a Cardoso, le strutture sportive a Retignano".

"Abbiamo investito anche nella sentieristica – prosegue il sindaco Verona – e vogliamo dirlo: questa amministrazione dopo decenni che tutte quelle che ci hanno preceduto ci hanno provato, solo noi abbiamo centrato un obiettivo straordinario i cui benefici per il territorio arriveranno tra qualche anno: collegheremo Farnocchia a Sant’Anna. Al momento possiamo contare su 2 milioni e 100mila euro, il progetto è in fase avanzata. Dopo aver rinnovato e messo in sicurezza le nostre scuole questo è un motivo di grande orgoglio".

Il sindaco Maurizio Verona evidenzia quindi i tanti sforzi messi in campo ad ampio raggio. "Ci stiamo impegnando per Stazzema – sintetizza – e a breve ci vediamo in assembleE pubbliche per la pianificazione territoriale per venire incontro alle esigenze dei cittadini e concordare con loro un piano che possa davvero rispondere a ciò che il territorio e loro richiedono per vivere sempre meglio nel loro comune".

