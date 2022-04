Bilancia scassinata e deturpata con lo spray

Non c’è pace per gli amanti e i frequentatori del lago di Massaciuccoli. Un’altra bilancia è stata scassata e deturpata. Ad accorgersene è stato un fuitore dell’area, durante una delle sue uscite su quello specchio d’acqua così familiare per tante generazioni di massarosesi. La bilancia in questione su trova sulla Fossa del Manzi ed è stata presa di mira nei giorni scorsi: chi l’ha deturpata si è accanito contro la struttura, prima di imbrattarla con scritte a vernice spray.

Da una prima, rapida analisi, è risultato che le scritte sono in lingua albanese, oltre che un italianissimo "Ladri". E proprio albanesi, oltre che rumeni e cinesi, sono gli ’altri’ fruitori del Lago, additati a più riprese come gli autori materiali dei bivacchi che spesso vengono rinvenuti sugli argini del Massaciuccoli, e che servono da ’base’ per la pesca di frodo. Più di una volta sono stati ritrovati resti di materiale da pesca e, in certe occasioni, sono stati pure visti i camion refrigeranti caricati di pesce tirato su illegalmente, pronti a partire per chissà dove.

I motivi dell’assalto alla bilancia sono ancora da chiarire. Certo è che, da anni, è in corso un attrito sotterraneo tra la sempre più risicata comunità di massarosesi che ancora vivono attivamente il Lago, e le bande che ne fruiscono in maniera non conforme alle attuali norme in vigore per l’area protetta. Tanto che ai più non è parso un caso che un paio d’anni fa, quando nacque l’associazione RiviviLago con l’obiettivo di tornare a far luce su un luogo sempre più abbandonato, nel giro di un paio di settimane furono bruciate le bilance di due tra i fondatori dell’associazione. Sul fatto, dunque, rimangono dei punti di domanda. La certezza è che, nell’immobilismo generale, le bilance sono sempre più in arretramento.

RedViar