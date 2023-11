Bici in strada. A fine mese i sequestri

Dopo la stagione turistica ci risiamo. Riparte la lotta alle bici abbandonate. La polizia municipale ha infatti attaccato ai mezzi trovati da tempo incatenati a rastrelliere o pali l’avviso di sequestro e a fine mese è previsto il prelievo coatto delle biciclette che finiranno in deposito. "E’ un impegno necessario per garantire il decoro urbano – commenta l’assessore alla polizia municipale Massimo Lucchesi –

e ci muoviamo un po’ per segnalazione di privati e un po’ grazie alle indicazioni delle pattuglie. Ogni anno a fine stagione purtroppo si ripete il fenomeno delle tante biciclette abbandonate, in ogni parte del territorio, e soprattutto in vicinanza dei locali dove chi le ha prese per fare serata poi le lascia senza curarsene. Se i mezzi non sono legati vengono equiparati a rifiuti e li segnaliamo e Ersu che passa a ritirarli; se invece sono assicurati a pali con catene e lucchetti purtroppo la procedura è più complessa. Infatti in questo caso è necessario attaccare cartelli per avvisare eventuali proprietari che verranno eseguire le rimozioni. Il 27 novembre sarà il termine ultimo per poter riprendere la propria bicicletta, altrimenti il Comune provvederà al sequestro. Ovviamente in questo caso l’iter è lungo perchè le bici dovranno essere messe in deposito e lì rimanere per un certo periodo. Noi ci proviamo comunque per evitare situazioni di degrado che sono a volte anche molto visibili visto che ci sono anche 2-3 biciclette abbandonate e legate assieme sul marciapiede".