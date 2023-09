Biblioteca, i fondi dal Ministero Serviranno per acquistare più libri

La Biblioteca comunale Sirio Giannini usufruirà dei fondi del Ministero della Cultura, finalizzati a incrementare il patrimonio librario. Il Comune beneficerà di circa 8.500 euro per consentire l’acquisto di nuovi testi e potenziare così l’offerta della biblioteca. Il programma per il potenziamento della Sirio Giannini è già chiaro: il 30% dei fondi sarà destinato all’acquisto di libri di pregio e rari, legati alla storia di Seravezza, del territorio versiliese e della famiglia Medici. Un’operazione che va avanti da tempo, finalizzata a incrementare la documentazione sulle radici storiche del territorio, tanto da farne una delle tipicità della biblioteca seravezzina. La parte più consistente del nuovo finanziamento sarà invece destinato a diversi altri settori, attraverso criteri che tengono conto dell’interesse dei fruitori, attraverso un lavoro di monitoraggio che permette di incrociare costantemente i dati sulle presenze, sui libri consultati e sui prestiti, così da orientare gli acquisti tenendo in debita considerazione i gusti e le attese dei frequentatori. Preminente è l’interesse per la narrativa che sarà appunto tra i settori maggiormente implementati con nuove proposte editoriali. Lo stesso discorso vale per la storia che risulta tra gli ambiti più richiesti, compresa appunto la storia locale che rimane uno dei punti di forza. C’è poi un altro aspetto mirato a creare un solido trait d’union con le proposte culturali di Palazzo Mediceo, attraverso scelte che tengano in considerazione le tematiche proposte dalla Fondazione Terre Medicee, tanto che a fianco dell’apprezzatissima mostra “Ritorno agli Ottanta” (svoltasi da maggio a luglio), era stata creato un angolo lettura che richiamava a quel decennio, nelle sue diverse peculiarità. Altri settori in via di espansione sono quelli per bambini e ragazzi e dell’enogastronomia. Nel primo caso si muove dall’attenzione riservata da molte famiglie agli appuntamenti con Nati per leggere, finalizzati a diffondere la sana abitudine della lettura sin da bambini. Per l’enogastronomia, invece, fa da traino il progetto del Caffè letterario, avviato con gli studenti dell’alberghiero Marconi e che riproporrà dall’autunno una serie di presentazioni di libri dedicati al cibo.