Biblioteca diffusa disponibile per tutti

Inaugurata al Palazzo della cultura di Cardoso la biblioteca diffusa. L’iniziativa nasce a Stazzema nel 2022 per valorizzare le collezioni librarie di alcune realtà del territorio e metterle in rete per poter offrire alla comunità un unico e più grande patrimonio culturale a loro disposizione. Punto di riferimento e di coordinamento scientifico è la biblioteca del Centro di Documentazione del Museo di Sant’Anna di Stazzema (CeDoS), che fa parte della Rete Documentaria della Provincia di Lucca e aderisce al Polo Sbn di Lucca. I soggetti che hanno aderito al progetto, mettendo a disposizione dei cittadini i propri libri, sono: l’Istituto Comprensivo Martiri di Sant’Anna di Pontestazzemese, il Palazzo della Cultura di Cardoso, la Casa del Berlingaio e l’Ostello Pania Forata di Pruno.