Biblioteca comunale Rosi. Restyling quasi terminato. A gennaio l’inaugurazione

Sono in fase conclusiva i lavori alla Biblioteca Comunale “Michele Rosi”. L’intervento, finanziato da un bando PNRR da 500mila euro vinto dal Comune, consisterà in un notevole e sostanziale restyling per uno dei luoghi deputati alla promozione della cultura in città.

I lavori hanno visto una totale riqualificazione dell’arredo in tutte le sale, con nuove scaffalature, tavoli, sedute e pavimentazione, preceduti da interventi propedeutici sulla struttura effettuati dall’amministrazione (revisione degli impianti, tinteggiatura e opere manutentive in genere). In più, tutto il progetto ha puntato l’attenzione per arrivare ad un netto miglioramento delle condizioni di accessibilità: rifacimento e implementazione della segnaletica interna ed esterna, abbattimento di qualsiasi barriera architettonica e inserimento di percorsi tattilo-plantari e sonori per soggetti con disabilità motoria. Un ripensamento degli spazi, quindi, in ossequio al concetto di Universal Design per la completa fruibilità dei progetti e dei servizi. Agli interventi riqualificativi della struttura si sommano quelli in chiave multimediale. È infatti in fase di allestimento la nuova aula digitale, con un notevole ampliamento dei servizi multimediali: dall’acquisto di schermi e tv di ultima generazione per la consultazione e l’esplicazione di cataloghi e materiali fino a nuove postazioni dotate di sistema SI Recognizer per l’ascolto di audiolibri da parte dei non udenti.

Infine, importanti interventi anche nella sala della “Biblioteca dei Bambini”: nuovo arredo a misura di bambino, colorato e stimolante, che concorrerà, insieme a nuovi strumenti didattico-cognitivi, ad avvicinare i più piccoli alla lettura – anche soggetti con disabilità – nella consapevolezza che la promozione e l’educazione alla cultura parte esattamente dalla nuove generazioni.

Un restyling, quindi, sia strutturale che digitale, nel segno dell’inclusione, dell’accessibilità e dell’ammodernamento.

"La nuova Biblioteca, che ci apprestiamo a riconsegnare alla città più nuova, moderna e rigenerata che mai, racchiude anche un altro grande traguardo raggiunto: aiutarne l’accessibilità anche a tutti i portatori di handicap, sia sensoriale che motorio. E questo, insieme all’ammodernamento dell’arredamento, permetterà un vero rilancio dei servizi della struttura e della promozione culturale in generale".

La biblioteca dal 1969 porta il nome del concittadino Michele Rosi, noto insegnante di Storia del Risorgimento. Da anni, gli spazi della biblioteca necessitavano di un rinnovo negli arredi oltre ad un cruciale ammodernamento tecnologico per fruire in maniera più smart dei tanti servizi della struttura, assiduamente frequentata da studenti e lettori. L’inaugurazione a gennaio.