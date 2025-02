Biagi su buche e asfaltature: "Dove sarebbe il decoro urbano?"

Buche, asfaltature da fare e parcheggio in degrado. Il consigliere di Creare Futuro, Riccardo Biagi punta il dito sulle ’pecche’ del territorio in un ideale tour tra le magagne in strade e piazze. "Si parla del tanto millantato decoro dall’attuale amministrazione comunale – contesta – ma è nella realtà un trasando e un abbandono che va dalla punta dell’Altissimo alla via Emilia. Abbiamo letto recentemente del modo indecente in cui è ridotto il parcheggio sotterraneo di Querceta per il quale torno a sollecitare una soluzione rapida. La stessa situazione è visibile nel sottopasso pedonale della Madonnina. Ma per vedere strade sconnesse basta percorrere via Cugnia, via delle Rose, via Stroscia, via Puntone, via Frasso: condizioni pietose evidenti a tutti meno che agli amministratori che hanno da tempo abbandonato il territorio anche se parlano di panchine, pensiline o rastrelliere per biciclette. Ma poi lo vivono veramente il nostro Comune?"