Berlino: "Notte delle stelle" made in Versilia

Tornano a brillare le stelle sul red carpet di Berlino. Dopo due anni di stop forzato, domani sera si celebra il 29esimo premio Bacco nel grande salone del Palace Hotel, un cenacolo di importanti giornalisti iItaliani ed internazionali promosso da Massimo Mannozzi, incoronato cavaliere del lavoro e ristoratore d’eccellenza. Il gala – a cui è prevista la partecipazione di circa mille ospiti – è di livello: nel passato hanno ricevuto il Premio tanti artisti come Sophia Loren, Claudia Cardinale, Virna Lisi, Cristian De Sica, Sandra Milo, Raul Bova, Rocio Morales, Claudia Gerini e tanti altri personaggi sia del mondo dello spettacolo che dello sport e della politica. I tanti italiani che vivono a Berlino non mancano mai a questo appuntamento mondano, ovvero a ‘La notte delle stelle’, che consiste, oltre che nella consegna dei premi ad attori italiani e locali, in una ricca cena di gala accompagnata da uno spettacolo con musiche, balletti e gag.

Si aggiungono poi, sul ballatoio che circonda l’enorme sala del ricevimento, stand che promuovono le eccellenze italiane a Berlino: dalla grappa alla porchetta, dai cannoli fino alla pasta, formaggi e prosecco. Oltre a volti dello showbiz, ad animare la manifestazione sarà la performance di Luciano Nelli che con la sua orchestra formata da 30 musicisti; Paola Belloni oltre che cantare intervisterà i vari personaggi per la televisione e verrà realizzato uno special che andrà in onda nei prossimi giorni sulla tv tedesca.

"La cosa più bella – evidenzia Nelli – è riuscire a coinvolgere così tante persone: parlo correttamente inglese spagnolo e francese e ovviamente l’italiano ma non il tedesco, eppure mi seguono tutti come arrivassi direttamente al loro cuore. Certo con canzoni classiche di tutti i tempi e di tutte le lingue ed anche attuali. Addirittura facciamo una canzone metà in italiano e metà in tedesco. Sono tanti gli aneddoti di questa parata di stelle che ogni anno riesce a incantare: ricordo Amendola che fu premiato con Francesca Neri e disse ’facciamo presto perchè devo andare a vedere la partita’. Stare tre o quatro giorni con questi grandi artisti mi ha fatto capire che sono persone straordinarie, simpatiche disponibili come la Sandra Milo che aspettava me per fare colazione la mattina"