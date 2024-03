Berlinguer quarant’anni dopo

VIAREGGIO

"I pensieri lunghi di Enrico Berlinguer. Attualità e futuro a 40 anni dalla sua scomparsa".

È il titolo dell’ iniziativa pubblica promossa dal Partito Democratico della Versilia, a cui sarà presente l’ onorevole Gianni Cuperlo della Direzione nazionale del PD.

L’ iniziativa sarà occasione per ricordare Enrico Berlinguer a 40 anni dalla sua scomparsa e ragionare sull’attualità di molte sue scelte politiche. Dall’ attenzione al movimento delle donne e delle istanze di liberazione; ai temi della Pace, del disarmo e di un nuovo ordine economico internazionale; dall’ austerità come occasione per un diverso modello di sviluppo che mettesse al centro l’ ambiente e la qualità della vita; al ruolo delle giovani generazioni. Dopo i saluti di Riccardo Brocchini segretario versiliese del PD, Matilde Coluccini, Daniela Ferrieri e Alessandro Cerrai dialogheranno con l’ onorevole Gianni Cuperlo.

L’iniziativa è in programma domani mattina alle 10 nella Sala Barsanti della Croce Verde, Corso Garibaldi 171 a Viareggio.