Beppe Bertuccelli protagonista al “Così Com’é“

Per 14 anni ha lavorato per il Festival Pucciniano, curandone l’immagine. E in questo arco di tempo, Beppe Bertuccelli, grafico con la passione per il disegno e anche la scrittura, ha dato via libera al suo talento realizzando disegni e ritratti della vita del maestro Giacomo Puccini. Fino al 17 marzo, questi lavori - che hanno

avuto un ampio consenso di critica - sono in esposizione per tutta la giornata nella saletta del bar “Così Com’é“ un locale che si sta sempre più segnalando per iniziative culturali che sono finalizzatea valorizzare il patrimonio cittadino. Per questo obiettivo il bar ospita ospita le opere di tanti artisti che hanno scritto la storia culturale del territorio con il loro percorso artistico.