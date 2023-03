Bentornato San Giuseppe La pioggia rovina solo in parte il ritorno della festa patronale

Il tempo brutto e la pioggerellina del pomeriggio hanno solo parzialmente rovinato il ritorno a Torre del Lago dopo la sosta forzata dovuta al Covid della tradizionale Fiera di San Giuseppe, la festa patronale che, dopo gli anni della pandemia, finalmente è ripartita senza nessun tipo di restrizioni.

La Fiera ha interessato parte di via Aurelia, via Garibaldi, parte di viale Puccini con banchi commerciali, gastronomici e di prodotti tipici del territorio toscano. C’è stato poi il concerto del Corpo Musicale Giuseppe Pardini, la sfilata della bande con la mschera del Carneval Puccini Gambe di Merlo. Nell’area eventi delle Misericordia è stata allestita un’area giochi per bambini, con intrattenimento musicale a cura di Claudio DO RE MI.

La Misericordia ha gestito anche anche due banchi gastronomici: uno sul viale Puccini e uno nell’area eventi. Fin dalla mattina la frazione è stata raggiunta da tanti visitatori che, magari conn l’ombrello aperto si sono aggirati fra i banchi a cercare qualcosa di interessante.