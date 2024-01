Bentornato San Biagio . La fiera animerà il weekend. Boom di stand e operatori

Fare la vasca in via di Mezzo, scuriosare tra le decine e decine di banchi, concedersi il panino con la porchetta con le patatine fritte sulle panche in legno all’aperto, andare in Duomo per la benedizione della gola, pigiarsi l’uno contro l’altro fino a formare il classico tappeto di teste che si tramanda dalla notte dei tempi. La fiera di San Biagio, autentico pezzo di dna dei pietrasantini, tornerà sabato e domenica nel centro storico per rinnovare la tradizione e rendere omaggio a colui che insieme a San Martino è il patrono della città.

Quello concepito quest’anno dall’amministrazione comunale è un circuito più riconoscibile a livello di suddivisione di tematiche. Con la novità del mercato antiquario il 4 febbraio in via Garibaldi e via Barsanti e della piazzetta Glicini (lungo via Oberdan) riservata agli hobbisti. Confermata invece piazza Matteotti come sede della mostra agro-zootecnica, con tanti animali della fattoria. E così pure i menù speciali proposti dai ristoranti, le iniziative religiose, il luna park alla Pesa e la possibilità di vistare mostre, musei e luoghi antichi. "La fiera ha segnato un vero e proprio ’boom’ tra gli operatori – spiega il vice sindaco e assessore alle attività produttive Francesca Bresciani – “con richieste superiori al numero di posteggi disponibili tanto che siamo stati costretti a comunicare alcune esclusioni. Altrettanto numerose sono state le domande per la spunta, a cuie parteciperanno espositori anche da Piemonte e Sicilia". Le messe in Duomo, infine, si terranno sabato alle 9, 11 e 18 e domenica alle 10,30, 12 e 18, e la benedizione della gola, col rito delle due candele incrociate, ci sarà sabato alle 8, 9,30 e 15, e domenica alle 9, al termine della messa delle 10,30 e alle 15.

Daniele Masseglia