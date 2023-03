Bentornata "Fiera del ciottorino"

Il sole, ieri, ha benedetto l’inaugurazione della "Fiera del ciottorino", che accompagnerà i viareggini fino alla festa della Santissima Annunziata, organizzata da cinquant’anni dal Comitato rionale della Vecchia Viareggio. E quella Vecchia Viareggio, in piazza Santa Maria, si respira proprio tutta. Insieme all’aria genuina di una festa di paese: con i suoi dolci tipici, quelli della nonna; con i bambini felici, riuniti intorno al tavolone per dipingere il ciottorino; con le storie di questo angolo di mondo, raccolte nella libreria viareggina. E con il volontariato, motore di tutto. "Ringraziamo l’amministrazione, gli assessori Sandra Mei, all’istruzione, e Alessandro Meciani, al turismo, per averci supportato nell’organizzazione della festa – dice Franco Paladini, presidente della Vecchia Viareggio –. E speriamo che in tanti vengano a trovarci, per sostenere questa bella tradizione".