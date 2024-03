Il super yacht: marmi e tessuti preziosi. Varo a Viareggio per il “Papa Joe”

Viareggio, 16 marzo 2024 – Marmi e tessuti preziosi per il nuovo maxi yacht varato ai cantieri Benetti nella mattina di sabato 16 marzo. Suggestiva la cerimonia con un varo a scivolo, che è una delle tradizioni nautiche più antiche che Benetti da sempre tramanda grazie allo storico scalo inclinato di 56 metri che è ancora perfettamente operativo.

Il Papa Joe poco prima del varo

La cerimonia ha visto la presenza del management del cantiere, nonché del sindaco e delle autorità portuali per celebrare la prima suggestiva discesa in acqua dell’imbarcazione, rievocando la tradizione dei celebri Benetti del passato.

"Il maestoso Diamond 44M, ammiraglia della categoria Class – dicono da Benetti – si distingue per linee esterne imponenti e solenni, ideate da Giorgio Maria Cassetta, che si sposano perfettamente con gli interni”. Lo yacht dispone di cinque cabine per 12 ospiti e cinque cabine destinate a un equipaggio composto da sette persone oltre al comandante”.

L’armatore, greco di origini austriache, ha collaborato all’inserimento di diversi elementi “come gli accenti in palissandro Santos caratterizzato da vene che creano dei disegni particolari a contrasto con l’essenza rovere principale – si legge in un comunicato di Benetti – L’atmosfera di tranquillità che regna a bordo è frutto anche delle scelte cromatiche, che vertono principalmente sui toni chiari e neutri della soft furniture che si accostano a dettagli di colore come accenti di turchese, il marrone nella cabina armatoriale, il bordeaux-prugna nel main salon e una peculiare tonalità di rosso Levanto selezionata per il tavolo da fumo in marmo sul ponte superiore”.