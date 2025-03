Benessere di mente e corpo. Ecco la meditazione mindfulness

Prenderà il via venerdì alle 18, all’Arci Solidarietà Versilia, il primo incontro di un nuovo gruppo di meditazione mindfulness, condotto dalle counselor specializzate Simona Bertilotti e Francesca Bertolucci. Un’opportunità per il benessere della mente e del corpo, ogni sessione, della durata di un’ora, comprende una breve introduzione, una pratica guidata, come la meditazione sul respiro o l’ascolto consapevole, e un momento di condivisione, per una migliore gestione delle emozioni, riducendo ansia e stress. Ma i benefici non si fermano alla sfera psicologica: uno studio pubblicato su Psychosomatic Medicine ha dimostrato che la mindfulness porta anche a miglioramenti fisici concreti, con effetti sulla regolazione del dolore cronico e sul rafforzamento del sistema immunitario. Info 339 840 3189 o [email protected], oppure 349 5836878 o [email protected]