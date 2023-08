Benedetti dona un ritratto al procuratore Gratteri "Un omaggio per il suo impegno e il coraggio"

Stringere la mano al procuratore di Catanzaro Nicola Gratteri è gia un’emozione. Ma sentirsi ringraziare per avergli donato un ritratto diventa un momento indimenticabile per la vita di un cittadino comune. È quello che ha vissuto sabato sera Angelo Benedetti, pittore per passione, che a Lido Cult - dove Gratteri presentava il suo ultimo libro "Fuori dai confini" - ha donato al procuratore un ritratto realizzato tre anni fa. "La consegna del ritratto è stata possibile grazie alla presidente degli albergatori di Lido Maria Bracciotti e alla disponibilità della scorta – racconta Benedetti –; ho voluto ringraziarlo per il suo impegno e per il coraggio che dimostra rischiando la vita". Maria Nudi