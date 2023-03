“Il Belvedere Puccini si farà”, fumata bianca dall’incontro Sgarbi-Del Ghingaro

Giorgio del Ghingaro e Vittorio Sgarbi

Viareggio, 9 marzo 2023 – “Il Belvedere si farà e sarà bellissimo”, così il sindaco Giorgio Del Ghingaro annuncia sui social il buon esito dell’incontro avuto a Roma con il sottosegretario alla Cultura Vittorio Sgarbi in merito al progetto di rifacimento del Belvedere Puccini.

Un’ora e mezza di discussione, durante la quale sono stati analizzati la storia, la bellezza e le prospettive di una piazza che vanta un affaccio unico tra la villa di Puccini e il lago che il Maestro amava. Un luogo turistico di richiamo che sarà interamente restaurato, seguendo le linee guida della Soprintendenza di Lucca e Massa Carrara e le raccomandazioni aggiuntive del Ministero.

"Un colloquio amichevole – sottolinea il primo cittadino – quello avuto questo pomeriggio con il sottosegretario, dal quale è emerso che entrambi vogliamo che il Belvedere conservi il suo sapore ed il suo fascino. Un incontro positivo che rafforza ulteriormente i buoni rapporti fra questa Amministrazione e il Ministero della Cultura: l’onorevole Sgarbi è appassionato di Puccini, cultore della bellezza ed esperto di questioni legate ai restauri conservativi, ma anche amministratore attento e pratico. L’ho invitato ufficialmente all’inaugurazione del Belvedere rinnovato, saremmo veramente felici della sua presenza”.

Prosegui quindi l’iter dei lavori, senza interruzioni e senza stravolgimenti, come già previsto anche nel progetto originario, con alcune ulteriori modifiche non sostanziali, che non richiedono una nuova messa a gara. L’autorizzazione del Ministero arriverà entro domani sera, via pec, agli uffici tecnici del Comune di Viareggio.