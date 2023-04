Beccato a rubare sull’auto in sosta La vittima lo blocca e lo fa arrestare

Nel silenzio che lunedì, a tarda serata, aveva inghiottito via Verdi il suono di un allarme scattato da un’auto in sosta ha scosso l’aria immobile. Impossibile non sentirlo rimbombare tra le case, con i residenti già in allerta dopo l’ondata di spaccate e furti alle auto che dal week-end di Pasqua ha sommerso di vetri infranti il centro città e la periferia.

E così, richiamato proprio dall’allarme, un uomo di 41 anni originario della Lituania è sceso in strada e proprio all’interno della sua auto, parcheggiata a pochi passi da casa, ha intravisto un ombra. Quella di un ladro, impegnato ad armeggiare nel cruscotto cercando qualcosa, qualunque cosa, anche di poco valore, da rubare. Il cittadino ha subito allertato il centralino del 112, e una pattuglia della Polizia di Viareggio si è diretta sul luogo.

Nel frattempo però il malvivente si è accorto di essere stato scoperto. E per guadagnarsi la fuga ha minacciato e poi aggredito la sua vittima, che nel tentativo di fermarlo ha riportato lievi ferite ed è stato medicato in pronto soccorso e refertato con 5 giorni di prognosi. Gli agenti, prontamente intervenuti, hanno identificato e tratto in arresto il ladro. Si tratta di un uomo di 36 anni originario del Pakistan, senza fissa dimora e già conosciuto dalle forze dell’ordine.

Ieri mattina l’uomo si è presentato in Tribunale a Lucca dov’è stato processato per direttissima con l’accusa di tentata rapina.

Red.Viar.