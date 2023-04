Becattini alla conquista di Berlino

L’ intervista alla “nostra” campionessa camaiorese della ginnastica ritmica, ora nella nazionale ai prossimi Special Olympics Games di Berlino.

Quante volte ti alleni?

"Quattro volte a settimana, tre ore per ogni allenamento".

Qual è il tuo attrezzo preferito?

"Il cerchio e la palla, sulla fune, il nastro e le clavette devo lavorare di più e voglio migliorare ancora".

Oltre agli allenamenti, riesci a studiare e a stare con le tue amiche?

"Sì, a volte sono stanca. Ma faccio tutto".

Stai attenta a quello che mangi? Qual è il tuo cibo preferito?

"Devo mangiare cibi leggeri prima delle gare e bevo molta acqua. Il mio cibo preferito è il riso freddo, ma con un sacco di cose dentro…"

Che emozioni provi in pedana?

"Mi garba da morire, lo adoro!"

Cosa vorrai fare da grande? E chi è il tuo idolo nello sport?

"L’allenatrice di ginnastica ritmica. Mi piace Sofia Raffaeli, lei è bravissima".

Eravamo emozionati all’incontro, lei e un po’ anche noi… e quando è entrata in classe, ci siamo alzati tutti in piedi, come facciamo solo per i professori! A Berlino, tiferemo tutti per Bambi.