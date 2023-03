"Basta scontri: i sindacati tornino a trattare"

Chiedono ai rappresentanti sindacali, della Cisl e della Cgil, "di adoperarsi per riportare la discussione su tavoli di trattativa e non di scontro forzato". E’ questo il passaggio chiave della lettera firmata da 16 dipendenti della Mover, controllata al 60% dal Comune di Viareggio e che gestisce la sosta a pagamento, dopo lo stato di agitazione e la catena di scioperi proclamata tra novembre e febbraio.

"Quanto è emerso in questi mesi – sostengono i firmati della lettera – non rispecchia, secondo noi, la realtà dei fatti e casomai ha contribuito a creare le condizioni per acutizzare dissidi tra i dipendenti oltre che con la dirigenza".

I dipendenti che hanno sottoscritto il documento sostengono inoltre "di non aver partecipatocondiviso nessuna delle giornate di sciopero" e chiedono ai rappresentati sindacali, "di proporre soluzioni che siano di miglioramento delle condizioni dei dipendenti e non basate esclusivamente su attacchi contro la società eo la dirigenza aziendale". Ritengono inoltre "che vi siano tutte le condizioni per uscire da questa incresciosa situazione, che non solo – proseguono – sta creando disservizi a tutta l’attività aziendale; ma che non porterà niente di positivo ai dipendenti, né in termini economici né in termini di organizzazione funzionale. Al contrario, allo stato attuale – sostengono – ha portato esclusivamente svantaggi, non ultimo quello di non aver chiesto la contrattazione sul premio di produzione". I sedici dipendenti, "in parte aderenti alle organizzazioni sindacali ed in maggioranza non iscritti a nessuna di esse", rivendicano inoltre "il diritto di esprimere democraticamente la propria opinione e, soprattutto – concludono – crediamo che i referenti sindacali, sia interni che territoriali, debbano tenerla in considerazione. Perché l’unico risultato ottenuto è stato quello, oltre che dare inizio alle contestazioni da parte di una minoranza di lavoratori, di lasciare sconcertati e molto delusi, la maggioranza degli stessi".