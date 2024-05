"Basta perdere tempo. Subito la chiusura"

"Lo ripeto ancora: cosa si aspetta a chiudere Cava Fornace?". Nonostante i (fortunatamente) rassicuranti esiti delle analisi Arpat, il consigliere delegato all’ambiente, Enrico Ghiselli, tiene alto il tono sulla necessità di provvedere in tempi rapidi alla dismissione e bonifica del sito. E ribatte anche alla posizione del sindaco di Montignoso Gianni Lorenzetti che ha auspicato la chiusura del sito, ma arrivando a ’Quota 98’. "La società che gestisce il sito, Ambiente Apuane – riassume Ghiselli – ha richiesto di poter continuare a portare nel sito rifiuti speciali non pericolosi fino al raggiungimento di 98 metri, con l’attuale quota fissata a 43. Nell’ultima tavola rotonda tra amministratori

Lorenzetti ha continuato ad accusare chi la pensava come me di creare disagio, mentre per lui sarebbe preferibile arrivare a quota 98 prima di chiudere la discarica. In questo modo invece si va ad appesantire una situazione che è già evidentemente a rischio e quanto accaduto conferma la preoccupazione espressa". Per Ghiselli la procedura da intraprendere è differente: stop assoluto alla discarica e apertura di un tavolo con Regione e industriali del marmo per individuare un sito più lontano e più adeguato. "Non è mai stata trovata un’alternativa al Brentino – insiste - cercando anche dei percorsi per recuperare il materiale di risulta. Si è perso tempo nonostante il consiglio regionale per due volte abbia deliberato la chiusura di Cava Fornace e la stessa cosa abbiano fratto le amministrazioni comunali coinvolte, Forte dei Marmi in primis".

Fra.Na.