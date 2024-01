Basta barriere verbali. Un corso per superarle

VIAREGGIO

All’Uovo di Colombo di via Matteotti 180, stanno per iniziare dei laboratori sulla comunicazione aumentativa alternativa (CAA). Dopo il corso organizzato con successo nel mese di ottobre scorso, è emersa l’esigenza di creare materiali che facilitano il lavoro, soprattutto delle insegnanti, con gli alunni che hanno problemi nell’uso della parole e possono essere facilitati dalla CAA, la comunicazione appunto aumentativa.

Anche i genitori possono essere aiiutati da materiale che li faciliti nella comunicazione con i loro figli. La CAA è un insieme di strategie, strumenti e tecniche messe in atto in ambito clinico e domestico per garantire la comunicazione alle persone che momentaneamente o definitivamente sono esclusi dalla comunicazione verbale.

L’associazione per l’inclusione sociale, in collaborazione con l’associazione “In altre parole”, presieduta da Sandra Gemignani, ha così pensato di organizzare dal mese di febbraio prossimo, fino a giugno, dei laboratori pratici, per ‘costruire’ insieme i materiali da poter utilizzare sia a casa che a scuola.

Il calendario previsto si snoda in due date per ogni mese, dalle 17 alle 19. Ecco il programma: 14 - 21 febbraio: etichettatura ambientale sia denominativa che categorica; 6 - 20 marzo : striscia visiva per la scansione della giornata e calendario; 3 - 17 aprile: tabelle di scelta (giochi, cibi, luoghi, le cose possibili da scegliere);8 - 22 maggio: tabelle a tema su qualche gioco strutturato a casa o a scuola;5-19 giugno: album dei ricordi, didattica e libri.

La partecipazione è aperta ad un numero massimo di sei persone a laboratorio ed è gratuita. Per iscrizioni: rivolgersi al numero telefonci 3314475662, preferibilmente con messaggio whatsapp indicando nome e cognome, specificando se genitore o insegnante/operatore.

C.S.