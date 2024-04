"Basta bandierine, guardiamo alla città"

Sulle tavole Politeama, "parliamo ormai di una vita fa", ha recitato anche una piccola parte come attore. "Era un’opera di Antonin Artaud: I Cenci. Raccontava la storia di una famiglia in cui accadeva davvero di tutto". Ma sono tanti i ricordi che legano l’onorevole di Fratelli d’Italia Riccarco Zucconi al teatro di Viareggio. "I più belli, forse, sono quelli delle Canzonette. Quando, nel mezzo dell’inverno, tutta la città si ritrovava in platea. Ogni viareggino, per qualche ragione, è affezionato a questo spazio. E io – aggiunge – non faccio eccezione".

Onorevole Zucconi, questa legge che, se approvata in Senato, inserisce il Politeama tra i teatri monumento nazionale è un’opportunità concreta per Viareggio? Per recuperare il primo teatro cittadino?

"Questa proposta di legge è partita da Fratelli d’Italia, per tutelare alcuni teatri storici del nostro Paese. Poi, da tutti i partiti, sono arrivati diversi emendamenti e l’elenco si è esteso includendo oltre quattrocento teatri in Italia".

Ma quindi, per lei è una buona notizia? Oppure no?

"Il principio è giusto. Ma è anche l’inizio di un percorso che occorre, a parer mio, analizzare bene. Intanto, benché sia nato nel 1869, il Politeama, per come lo vediamo noi oggi, non ha cento anni. Ma è più recente. Mi chiedo poi se dal punto di vista del recupero dell’immobile questo riconoscimento sia un vantaggio o se invece rischi di porre dei limiti ad un’eventuale opera di ristrutturazione, da immaginare anche con il sostegno di un privato. Perché ricordiamo che il Politeama è un bene del Demanio, e credo sinceramente che sia difficile che questo Ente possa intervenire in autonomia per il completo restauro".

Il sindaco Del Ghingaro, per giungere alla riapertura, ha parlato di un investimento da 12milioni di euro.

"Una cifra decisamente importante, per questo penso che si debba aprire un confronto sulla possibililità di recuperare l’Eden che, da quanto mi risulta, è rientrato nella proprietà del Comune".

A novembre il sindaco accennò a questa possibilità...

"Credo che sia una valutazione che va fatta negli interessi della città, al di là delle etichette politiche e delle ideologie. L’Eden ha una capienza superiore a quella del Politeama, e penso che anche gli interventi per ritrasformarlo in teatro siano fattibili oltre che più sostenibili".

Onorevole, che impegno si prende con la città?

"Prima che la legge venga discussa in Senato sicuramente mi impegnerò ad approfondire quali sono i vantaggi e gli eventuali svantaggi che questo riconoscimento può portare nel caso specifico del nostro teatro".

Martina Del Chicca