Basket troppo rumoroso Il sindaco limita l’orario Lettera-appello dei ragazzi

Le chiacchiere e i palleggi continui infastidivano il vicinato. Così, su richiesta dei residenti attorno al campetto da basket "Matteo Russo Fiorillo" in via Giannotti, il sindaco ha deciso di limitarne l’orario di apertura, imponendo lo stop alle 18 anzichè alle 19. E così, proprio dai giovanissimi frequentatori di quello spazio (recentemente riqualificato), è partita una raccolta di firme per richiedere all’amministrazione un ripensamento che consenta di non mortificare la fruizione di quel punto di ritrovo. Intanto i giovanissimi del gruppo basket di Forte dei Marmi hanno scritto una lettera indirizzata al primo cittadino Murzi per sollecitare un cambio di rotta "almeno durante la primavera, quando le giornate più lunghe ci consentono di rimanere ancora tutti assieme all’aperto".

"Gli abitanti – è il tono della missiva – hanno fatto presente il fastidioso rumore proveniente dal campo derivante dai frequenti palleggi, dalla musica e dal vociare di noi ragazzi. Per noi appassionati di basket è l’unico punto di riferimento in tutto il territorio comunale, lo utilizziamo come ritrovo per socializzare e condividere un divertimento. Questo cambiamento di orario va a discapito di tutto ciò, soprattutto in un periodo come quello primaverile durante il quale possiamo passare più tempo insieme. Per questo per noi l’orario 15-19 era perfetto. La nostra proposta è di reintegrarlo nel periodo dal 1° aprile al 31 maggio, così da poter fruire al meglio del campo. Vorremmo anche far presenti le carenze che presenta la struttura – aggiungono i ragazzi – è infatti priva di illuminazione che è necessaria nel periodo invernale dato che dalle 17, col calar del sole, non è possibile usufrure dell’ultima ora di apertura. Inoltre manca una fontanella per l’acqua: la più vicina è in via Versilia su un incrocio pericoloso. Vorremmo infine far notare che, anche con un’ora in meno in campo, il problema comunque persiste: speriamo che questa lettera venga presa in considerazione dall’amministrazione comunale nella quale tanti di noi ragazzi hanno riposto fiducia".

Francesca Navari