Bartolomeo Giangrasso "Ora l’ex baleniera è pronta riprendere il largo in mare"

di Walter Strata

Quando fu varata nel 1961 dal cantiere olandese Botje Ensing era una baleniera costruita in solidissimo acciaio appositamente per i mari del grande Nord. Adesso è stata trasformata in motoryacht di lusso con un lavoro che ha richiesto grande pazienza e competenza, dal cantiere di Bartolomeo Giangrasso, specializzato nel refit al top di gamma.

“Menorca” è il nome dell’ex baleniera di 48 metri, 454 tonnellate di stazza lorda, pescaggio di 3,35 metri, 10 nodi di velocità (18 km.ora), con capacità atlantica e rispettosa delle severissime normative imposte dall’ U.S. Coast Guard. È stato uno dei più impegnativi progetti di trasformazione mai eseguiti a Viareggio. Il varo è fissato per domani allo scalo Arpeca.

"Sì, mi incaricarono di visionare a Barcellona questa nave da diporto, poco meno di due anni fa – racconta Giangrasso – e ora siamo in grado di vararla per dare nuova vita. È stato difficile, perché abbiamo lavorato quasi sul totale, partendo dall’esame della struttura, e poi con la svuotatura interna per rifare i ponti in teak, la sala con i nuovi motori, gli arredi e spazi interni, la plancia e tutte le tubazioni e gli impianti elettrici. Oltre alla sabbiatura degli esterni e la verniciatura. Voglio sottolineare che questi lavori sono stati gestiti direttamente con mano d’opera nostra e delle aziende locali, mentre gli interni sono dell’architetto di fiducia degli armatori italiani, che sono entusiasti per questo progetto".

Quanto vale per Viareggio il mercato delle riparazioni e ristrutturazioni di yacht usati?

"Moltissimo, sia finanziaramente e sia nell’applicazione e consolidamento di tecniche d’avanguardia, che fanno della nostra industria nautica una super eccellenza nel mondo, oltre a produrre una forte ricaduta occupazionale specializzata. Il refit è sempre più richiesto e i volumi d’ affari sono di svariati milioni di euro all’anno, con un trend al rialzo già in atto da tempo per i vari cantieri del settore. Mi preme segnalare peraltro che, per quanto ci riguarda, operiamo anche fuori città a causa della mancanza di spazi, e con grande rammarico, perché ad ogni barca che portiamo fuori, corrisponde una perdita di lavoro per le aziende locali. Faccio un esempio: a Livorno alla Gestione Bacini nel porto Mediceo abbiamo due navi, un 54 e un 52 metri, sulle quali operiamo svariati e importanti interventi, che però assorbono manodopera di quella zona. E guardando in prospettiva, il nostro progetto di espansione nel porto di Piombino, dove esistono ampie aree per stazionare grossi yacht, è praticamente pronto. Ma l’arrivo del rigassificatore ha bloccato tutto. Ora siamo in attesa degli eventi".

Avete anche altri progetti?

"Certamente. Si tratta della prima nostra costruzione al nuovo, uno yacht di 27 metri in alluminio, da 35 nodi di velocità. Sarà una vera novità sul mercato delle barche fast".

Bartolomeo Giangrasso, vero self made man, ha un lungo trascorso di tecnico dirigente in Falcon Yacht, Benetti e Baglietto. Dal 2014 ha aperto la sua azienda raccogliendo successi importanti, anche come subfornitore per vari cantieri, con una crescita negli ultimi 3 anni del 300 per cento, con 36 dipendenti diretti, 12 collaboratori fissi e da 80 a 100 operai dell’indotto per giorno.