Baroncelli è la nuova guida dell’ospedale Versilia

Lisanna Baroncelli (nella foto) è la neo direttrice dell’ospedale Versilia. Si è svolta, spiega la Asl Toscana nord ovest, a distanza di un mese esatto dalla nomina a direttore sanitario dell’Azienda sanitaria di Giacomo Corsini, precedente direttore del Versilia, la selezione per la nomina del nuovo responsabile del presidio di Lido di Camaiore. "Ringrazio Estar e tutti i miei collaboratori per la celerità con la quale hanno bandito la selezione - sottolinea il direttore gg della Asl no Maria Letizia Casani - cosa non scontata in un momento particolarmente impegnativo che coincide, fra l’altro, con il periodo estivo. Infatti, la richiesta di pubblicazione del bando ad Estar è del 30 giugno, con scadenza il 14 luglio, pochi giorni dopo la nomina di Corsini, che nel frattempo ha continuato a monitorare le attività del Versilia e che ora potrà passare le consegne alla collega per dedicarsi, con ancora maggior impegno al delicato incarico di direttore sanitario. Sono certa che la dottoressa Baroncelli, alla quale porgo i miei auguri di buon lavoro, ha tutte le competenze per diventare in breve tempo la figura di riferimento per tutti i professionisti che giornalmente lavorano con dedizione nei diversi settori dell’ospedale. Un ringraziamento particolare alla dottoressa Monica Costa che in questo mese ha ricoperto con professionalità il ruolo di direttore di presidio garantendo continuità con il lavoro svolto da Corsini".

Baroncelli si è laureata in medicina e chirurgia a Pisa, dove si è anche specializzata in igiene e medicina preventiva. Proprio in Versilia, nel 2007, ha iniziato a lavorare in direzione sanitaria, per poi trasferirsi all’ospedale di Livorno dove ha ricoperto l’incarico di vicaria di Luca Carneglia, direttore del presidio di via Alfieri.